‘Suriye ordusu, İdlib’in doğusunda askeri seferberliğe başladı’

El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın (HTŞ) İdlib'de bulunan diğer cihatçı örgütler karşısında ilerlediği haberlerinin ardından Suriye ordusunun, İdlib'in doğusu ve Haman'nın kuzeyi olmak üzere iki cephede kuvvetlerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Suriye ordusunun İdlib’in doğusu ve Hama’nın kuzeyi olmak üzere iki cephede askeri seferberliğe tekrar başladığı bildirildi.

Sputnik'e konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, askeri konvoyların Hama vilayetindeki Muhrada yerleşiminin yakınlarında bulunan cephenin ön hatlarına konuşlanmaya devam ettiğini aktardı. Yetkiliye göre Muhrada, planlanan askeri operasyon kapsamında harekete geçilecek en önemli nokta. Suriye ordu kuvvetleri, militanların mevzilerinden birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Söz konusu iki cephede yeni silahlı çatışmaların olabileceği dikkate alınarak ordunun savaşa tam hazır hale getirildiğini belirten yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"Ordu, El Nusra (HTŞ) militanlarının İdlib'i tamamen ele geçirerek diğer silahlı örgütlere boyun eğdirdiği yönündeki haberler gelmeye devam ederken kuvvetlerini yoğunlaştırmayı sürdürüyor."

Suriyeli yetkili, Türkiye'nin Soçi anlaşmalarına uygun olarak grupları silahsızlandırmak için baskı yapma, ağır silahları ve militanları bölgeden tahliye etme, ayrıca Halep-Hama ve Lazkiye-Halep transit güzergâhlarını açma gibi yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirememesinin ardından şimdi askeri harekâtın en kısa zamanda başlayabileceğini ifade etti.

Suriye'nin güneyindeki cihatçıların yenilgiye uğratılmasının ardından İdlib'e yığınak yapılmaya başlanmıştı.

Uzun süredir yapılması beklenen İdlib operasyonu, Rusya'yla Türkiye arasındaki İdlib mutabakatı sebebiyle ertelendi.

Ancak varılan mutabakata karşın El Kaide İdlib'den çıkartılmadı.