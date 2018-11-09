Suriye ordusu İdlib'i vuruyor: En az 22 cihatçı öldürüldü

Suriye ordusu, cihatçıların ateşkes bölgesinden gelen saldırıları sebebiyle İdlib'i vurmaya başladı. Saldırılarda en az 22 cihatçı öldürüldü.

Suriye ordusu İdlib'de Ceyş'ül İzze üyesi cihatçılara saldırı düzenledi. Karadan karaya füzelerin de kullanıldığı saldırıda en az 22 cihatçı öldürüldü.

Hedef alınan cihatçıların İdlib'de silahsızlandırılması öngörülen tampon bölgede bulundukları aktarılıyor.

Cihatçıların 15 Ekim'e kadar tampon bölgeden çekilmeleri gerekiyordu. Ancak silahlı gruplar bu mutabakata uymadı.

RUSYA AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Suriye ordusunun saldırısına ilişkin açıklama yaparak El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam ve bağlantılı örgütlerin her gün provokasyonda bulunduğunu söyledi.

Zaharova, İdlib'de tampon bölgede yaşanan çatışmalardan dolayı cihatçıları sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

Suriye ordusunun tampon bölgeyi top atışlarıyla hedef aldığı da öne sürülüyor.