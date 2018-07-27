Suriye ordusu İdlib operasyonuna hazırlanıyor

İdilib sınırında Suriye ordusunun bölgeyi cihatçılardan kurtarmak için büyük bir operasyona hazırlandığı öğrenildi.

İdlib sınırına askeri teçhizat ve mühimmat takviyesi yaptığı belirtilen Suriye ordusunun bölgeyi cihatçılardan kurtarmak için büyük bir operasyon hazırladığı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Suriye ordusundan bir kaynak, "Askeri birlikler, Hama bölgesinin kuzeyine konuşlandırılıyor. Bir sonraki aşamada, Ceyş el-İzza örgütünün Kafr Zita, el-Latamina, Latmin, el-Zekat Arbain, el-Lahaya ve Ma'arkaba köylerindeki mevzilerine taarruz planlanıyor" ifadelerini kullandı.

İdlib bölgesindeki militanların Suriye ordusu mevzilerine geniş kapsamlı saldırı hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi aldıklarını anlatan kaynak, "Mevzilerin güçlendirilmesi için gereken tedbirler alındı. Ordu birliklerimiz şimdi her türlü saldırıyı püskürtebilir" dedi.