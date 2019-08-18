Suriye ordusu Han Şeyhun’a yaklaştı

Suriye Arap Ordusu’nun İdlib’in güneyindeki Han Şeyhun’a ilerleyişi sürüyor.
Lübnan merkezli Al Masdar’ın haberine göre Suriye ordusunun Han Şeyhun’un merkezine ulaşmasına 1 km kaldı.
Suriye ordusuna bağlı Kaplan Güçleri’nin İdlib’in güney kırsalındaki harekatı sürüyor. Kaplan Güçleri’nin akşam saatlerinde Han Şeyhun’a bağlı çiftliklerdeki kontrolü ele geçirdiği, beldenin merkezine ise yalnızca 1 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Suriye ordusu Han Şeyhun’un kuzeybatısında bulunan Rakaya ve Tel Nar tepesine de taarruz başlattı.
Cihatçı HTŞ militanları cumartesi sabahı Han Şeyhun’un doğusundaki Sukayk’ı geri almak için orduya karşı saldırı başlatmıştı.
Öte yandan Al Masdar’ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kasabasına top ateşi saldırısında bulundu. Saldırıda Rus ordusuna ait bir mevzinin vurulduğu ve bir Rus askerinin yaralandığı ileri sürüldü. Rus ordusunun saldırıya karşılık vermediği belirtildi.