Suriye ordusu Hama'da IŞİD'e ait silah deposu ele geçirdi

Suriye ordusu Hama'da IŞİD'e ait bir silah deposu ele geçirdi. Depoda İsrail yapımı bombalar bulunduğu tespit edildi.

Suriye ordusu Hama'da kapsamlı askeri operasyon başlattı. Operasyonla bölgeye IŞİD tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi amaçlanıyor.

Suriyeli askerlerin Hama'nın güneyinde IŞİD'e ait bir silah deposunu ele geçirdiği, depoda İsrail yapımı bombalar bulduğu açıklandı.

SANA'nın haberine göre Akreb kasabasındaki depoda makineli tüfekler, tabancalar, havan mermileri ve keskin nişancı silahları ve kablosuz iletişim cihazları bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Dera'da tespit edilen bir depoda Fransa yapımı APILAS tanksavar sistemleri ve ABD yapımı TOW'lar bulunmuştu.

Suriye ordusu IŞİD ve diğer cihatçı gruplara ait depolarda çok sayıda Batı yapımı gelişmiş silah ele geçiriyor. Bu silahların "eğit-donat" programlarıyla ÖSO'ya verildikten sonra ÖSO tarafından IŞİD'e satıldığı ya da taraf değiştiren ÖSO üyeleriyle birlikte IŞİD'in eline geçtiği biliniyor.