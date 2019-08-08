Suriye ordusu Güney İdlib'de birçok bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu, İdlib'in güneyinde başlattığı operasyon sonucunda 7 yıldır cihatçı grupların elinde bulunan bölgeleri kontrol altına aldı.

İdlip güneyinde operasyonlara başladığını duyuran Suriye ordusu, cihatçı grupların kontrolünde olan bölgeleri kontrolü altına aldı.

Marbuta'da yer alan habere göre, Suriye’de ilk gösterilerin yaşandığı ve 7 yıldır cihatçı grupların elinde olan Zekat ve Arbain beldeleri Suriye ordusunun kontrolüne girdi.

El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş-Şam'ın uzun zamandır kontrol altında tuttuğu ikmal yolu üzerinde yer alan Kefr Zeyta ve Latamina'nın da Suriye ordusu tarafından kuşatıldığı bildirildi.

Cihatçı grupların hava saldırılarına karşı karargahları terk ettiği ve genel seferberlik ilan ettiği belirtildi.