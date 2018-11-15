‘Suriye ordusu Fırat’ın doğusunda IŞİD’i hedef aldı’

Suriye ordusunun Fırat’ın doğusundaki IŞİD hedeflerine geniş ölçekli bir saldırı başlattığı bildirildi.
Al Masdar’ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye ordusuna bağlı 5. Kolordu tarafından bu sabah Deyrezzor’un doğusunda IŞİD’e karşı geniş ölçekli bir saldırı başlatıldı.
Sözkonusu kaynağa göre, IŞİD’in Irak sınırındaki ilerleyişinin ardından Suriye ordusu bu cephede ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek vermeye başladı.
Aynı kaynak geçmişteki anlaşmazlıklara karşın Suriye ordusu ile SDG’nin özellikle Suriye’nin kuzeydoğusunda ilişkilerinin düzelme yolunda olduğunu söyledi.