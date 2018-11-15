‘Suriye ordusu Fırat’ın doğusunda IŞİD’i hedef aldı’

Al Masdar’ın haberine göre, Suriye ordusu Fırat’ın doğusundaki IŞİD mevzilerini hedef alan bir saldırı başlattı. Haberde Suriye ordusunun bu saldırısının IŞİD’e karşı ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ne yardım amaçlı olduğu ifade edildi.

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