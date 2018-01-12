Suriye ordusu Ebu Duhur'a yapılan operasyonu tekrar başlattı

Suriye ordusu, İdlib'deki Ebu Duhur Hava Üssü'nü almak için başlattığı operasyonu sürdürüyor.

Suriye ordusu, İdlib'de cihatçıların elinde bulunan Ebu Duhur üssüne gerçekleştirdiği saldırılarla üsteki cihatçıları zor duruma sokmuş, ancak üssü almayı başaramamıştı.

Al Masdar'ın haberine göre Suriye ordusunun özel birliklerinin katılımıyla operasyon yeniden başladı.

Üssün doğusunda yapılan operasyonlarla El-Hamidiye, Hamidiye eş-Şedad ve Elcekiye kasaba ve köyleri Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

İdlib'in güneydoğusunda cihatçıların Suriye ordusuna yönelik karşı saldırılara geçtiği görülürken, karşı saldırıların "yüzde 90'ının" püskürtüldüğü belirtiliyor.

Suriye ordusunun üssü 48 saat içinde alabileceği söyleniyor.