'Suriye ordusu Doğu Guta'da kontrolü sağladı'

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi, Suriye ordusunun Doğu Guta'yı Ceyşul İslam’ın (İslam Ordusu) elinden aldığını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, bölgeden yaklaşık 8 bin militan ve 40 bin sivilin tahliyesi için anlaşma sağlandığı öğrenilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi yöneticisi Yuriy Yevtuşenko "Duma’daki çatışmalara son verildi. Militanların ve aile fertlerinin tahliye edilmesi için Duma’ya 100 otobüsten oluşan bir konvoy giriş yaptı, ilk grup bu otobüslerle tahliye edilecek. Toplamda 8 bine kadar militanın ve aile fertlerinden yaklaşık 40 bin kişinin çıkarılması planlanıyor” ifadelerini kullanmıştı.