Suriye ordusu Deyrezzor'da nihai saldırıya hazırlanıyor

Suriye Arap Ordusu, takviye birliklerin kaydırıldığı Deyrezzor'da IŞİD'e karşı nihai saldırıya hazırlanıyor.

Suriye Arap Ordusu, takviye birliklerin kaydırıldığı Deyrezzor'da IŞİD'e karşı nihai saldırıya hazırlanıyor.

Özel Cumhuriyetçi Muhafız Birliği'nin de katılımıyla, Deyrezzor'un Badiya El-Şam bölgesini çembere alan Suriye ordusu, vilayeti cihatçılardan tamamen temizlemek üzere harekete geçecek.

Bölgeye Suriye ordusunun pek çok hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Bu sırada, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ise IŞİD'in elindeki önemli bölgelerden biri olan Hajin'i ele geçirmek için girişimlerini yoğunlaştırmış durumda.