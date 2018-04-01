Suriye ordusu Deyrezzor'da IŞİD saldırısını püskürttü

Suriye ordusu IŞİD'in Ebu Kemal'e gerçekleştirdiği saldırıyı püskürttü.

Suriye'nin Deyrezzor bölgesinde bulunan Ebu Kemal kentinin IŞİD saldırısına uğradığı ve IŞİD'in silah yüklü kamyonlara el koyduğu söyleniyordu.

Al Masdar'ın haberine göre IŞİD'in saldırı gerçekleştirdiği doğrulanırken, saldırının Suriye hükümet güçlerince püskürtüldüğü belirtiliyor.

Ayrıca IŞİD'in T-2 askeri hava üssünü de hedef aldığı, buna karşın bölgede ilerleme kaydedemediği bildiriliyor.

Deyrezzor'da önemli bir IŞİD varlığı olduğu biliniyor. IŞİD bölgede yoğun saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.