'Suriye ordusu Deyrezzor'da ABD destekli güçlere karşı operasyona hazırlanıyor'

Suriye ordusunun ABD destekli güçlerin elindeki petrol sahalarını geri almak için hamle yapacağı öne sürülüyor.

Suriye'nin Deyrezzor bölgesindeki kimi önemli petrol sahaları ABD destekli güçler tarafından kontrol ediliyor.

Al Masdar'ın haberine göre Suriye ordusu ve müttefikleri 2 haftadır Fırat nehrinin batısında operasyon hazırlığı yapıyor.

Rusya ordusunun Deyrezzor'un doğusunda yeni bir köprü inşa ettiği, Suriye güçlerinin bu köprüyü kullanarak Fırat'I geçeceği öne sürülüyor.

Suriye güçlerinin harekat planladığı söylenen El-Ömer Petrol Sahaları, Deyrezzor'da en çok petrol bulunan yer olarak biliniyor.

ABD koalisyonu, daha önce bölgeye yaklaşan Suriye güçlerine hiçbir meşru gerekçe olmaksızın karşı hava saldırısı gerçekleştirmişti.

ABD'nin olası bir çatışmada petrol sahalarını korumak için Suriye hükümetine bağlı güçlere yeniden müdahale edebileceği söylenirken, Rusya'nın tavır alıp almayacağı ise bilinmiyor.