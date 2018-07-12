Suriye ordusu, Dera'nın merkezinde Suriye bayrağını yeniden havalandırdı

Suriye ordusu, 7 yıl aradan sonra Dera kentinin merkezinde Suriye bayrağını göndere çekti.

2011 yılında Suriye hükümeti karşıtı ilk mitinglerin düzenlendiği ve krizin ilk kıvılcımlarının görüldüğü Dera'da El Ömer Camii yakınındaki meydanda Suriye bayrağı göndere çekildi.

'SURİYE BAYRAĞI DERA'DA 7 YIL SONRA YENİDEN DALGALANIYOR'

Sputnik'e konuşan Suriyeli bir subay, "Bugün Suriye için tarihi bir gün. Şu anda bulunduğumuz El Ömer Camii'nde radikallerin krizi körüklemek için kullandığı ilk kargaşalar yaşanmıştı. Bugün, 7 yıl aradan sonra her şeyin başladığı bu yerde Suriye bayrağı yeniden dalgalanıyor" ifadelerini kullandı.

Dera sakinlerinin Suriyeli askerleri Devlet Başkanı Beşar Esad'ın portreleriyle ve bayraklarla karşıladığı belirtiliyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Dera kırsalının kuzeyinde ordu birliklerinin teröristlerden kurtarıp güvenliği sağladığı Dael ve Ibta beldelerinde daha önce teröristlerin sivillere saldırılarından kaçan yüzlerce ailenin evlerine dönmeye başladığını duyurdu.