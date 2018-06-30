Suriye ordusu Dera'nın doğusundaki bir kentte daha kontrolü sağladı

Suriye Arap Ordusu’nun Dera operasyonu kapsamında dün bölgenin doğusunda yer alan El Hirak kentine girdiği öğrenildi. Ordunun bugün de kentin bazı kasabalarında daha kontrolü sağladığı bildirilirken, Reuters bugün cihatçıların barış görüşmeleri için aracılık yapacak Rus yetkililerle toplanacağını bildirdi.

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