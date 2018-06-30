Suriye ordusu Dera'nın doğusundaki bir kentte daha kontrolü sağladı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre Suriye ordusu Dera operasyonu kapsamında doğu kırsalında cihatçılardan temizlenen El Hirak’a girdi.
SANA, Suriye Arap Ordusu’nun Dera’nın kuzeydoğusundaki kasabalarda kontrolü sağladığını ve bölgeyi mayın ve ev yapımı patlayıcılardan temizleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan Reuters, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Dera'da bugün birkaç kasabada daha kontrolü sağladığını ve cihatçıların Suriye hükümetiyle Rusya aracılığında barış görüşmelerine başladıklarını söylediklerini yazdı. Dera’nın kuzeybatısındaki Dael kasabasına giren ordunun görüntüleri de bugün devlet televizyonunda yayınlandı.
Reuters’ın haberine göre, Dera’daki cihatçı grupların hükümetle müzakere için Rus yetkililerle bugün bir toplantı yapmaları bekleniyor.