Suriye ordusu bir kuşatmayı daha kırdı

Suriye ordusunun başkent Şam yakınlarında militanların kuşattığı bir askeri üsse girdiği belirtildi.

Suriye ordusu, Şam'ın doğusunda yer alan Harasta kentindeki bir askeri üste militanların kuşatmasını deldi.

Sputnik'in haberine göre, Suriye resmi haber ajansı SANA, Ceyşul İslam (İslam Ordusu) adlı örgüt liderliğindeki militanların kuşatmasının kırıldığını duyurarak "Suriye Arap Ordusu'ndan birimler Harasta'daki Zırhlı Araç Üssü'ne yönelik kuşatmayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Bir kaynak, "Suriye ordusu, Şam kırsalındaki ulaştırma biriminin kuşatmasını kırdı. Piyade güçleri ve tanklar kuşatmayı delip bu birimin yer aldığı alana girdi" dedi. Kaynak ayrıca, ordunun askeri üs yakınlarında yer alan un değirmenlerinin kontrolünü de yeniden ele geçirdiğini söyledi.

Daha önce Suriye ordusu, Şam'ın güneybatısındaki operasyonlarını durdurmuştu.

Bu gelişme, kalelerinin ordu tarafından ablukaya alınmasının ardından El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) militanlarının bu bölgeden engelsiz bir biçimde ayrılmak için müzakerelere başlamak istemelerini izlemişti.