Suriye ordusu Beyaz Miğferler’in film stüdyosunu buldu

Suriye ordusu kendisini ‘sivilleri acımasızca katleden barbar’ diye resmeden sahte-belgesel filmlerin çekildiği Beyaz Miğferler’e ait stüdyoyu buldu.

Suriye Ordusu, Doğu Guta'da Sakba adlı küçük bir kasabada Beyaz Miğferler tarafından orduyu “sivilleri acımasızca katleden barbarlar” olarak resmeden sahte-belgesel filmlerin üretildiği stüdyoyu buldu.

Askerlerin bölgede çok sayıda kamera ve çekim ekipmanı bulduğu belirtiliyor.

Geçen ay Şam yönetimi, Beyaz Miğferler'in yardımıyla yabancı uzmanların kimyasal silah saldırısına dair bir hikaye mizanseni üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Aynı uyarı Rusya'nın Suriye Barış Merkezi tarafından da yapılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da, Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanıldığına dair iddiaları yalanlayarak, bu uydurma iddiaları Batı devletlerinin ve Beyaz Miğferler gibi sivil toplum örgütlerinin yaydığını vurgulamıştı.

Suriye hükümeti kimyasal silah kullandığına dair iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, ülkedeki tüm stokların imha edildiğini belirtiyor. Bu, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü tarafından da doğrulandı.

İngiltere'nin eski Suriye büyükelçisi Peter Ford da BBC Radyo'daki söyleşisinde kimyasal silah iddialarının Beyaz Miğferler'in başrolünde yer aldığı bir tiyatro olduğunu belirtti.