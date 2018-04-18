Suriye: OPCW heyeti Duma’ya girdi

Suriye Devlet Televizyonu, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü heyetinin Duma’ya girdiğini, güvenlik durumunun değerlendirilmesinin ardından heyetin olay yerine giderek incelemelere başlayacağını duyurdu.

Suriye Devlet Televizyonu, Uluslararası Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) heyetinin kimyasal silah kullanıldığı iddialarının gerçeğini araştırmak üzere dün Duma kentine girdiğini duyurdu.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Suriye’nin resmi talebiyle gönderilen OPCW ekibi dün kendi isteği üzerine Duma kentine girdi. Heyetin güvenlik durumunun değerlendirilmesinin ardından Duma’daki olay yerine giderek soruşturma görevine başlayacağı açıklandı.

Televizyon kanalı, heyetin kente varışını gösteren görüntüler de yayımladı.

LAHEY'DE DIŞA KAPALI TOPLANTI

OPCW ise heyetin faaliyetleriyle ilgili olarak bu aşamada bir açıklama yapmayacağını duyurdu. Örgüt bugün Lahey’de dışa kapalı bir toplantı yaptı.

Reuters’ın haberine göre OPCW Genel Müdürü Ahmet Üzümcü Lahey’de yapılan bir kapalı toplantıda Duma’da keşif yapan BM güvenlik timine ateş açıldığı bilgisini verdi. Reuters, Suriye hükümetine yakın bir yetkilinin BM’nin güvenlik timinin bölgede batının Suriye’ye saldırılarını protesto eden göstericilerle karşılaştığını bildirdiğini ancak ateş açılmasından söz etmediğini yazdı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert heyete Duma'ya giriş izni verildiğine inanmadıklarını söyledi. Heather Nauert bu görüşünün nedeniniyse açıklamadı.