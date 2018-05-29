Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi, anayasa komisyonunda yer almak istiyor

Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi, Suriye'de kurulacak anayasa komisyonunda temsil edilmek istediğini açıkladı.

Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Dış İlişkiler Temsilcisi Kamuran Haco, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile Moskova'da bir araya geldi.

Sputnik'e görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Haco, ENKS olarak Suriye'de kurulacak anayasa komisyonunda temsil edilmek istediklerini Bogdanov'a anlattıklarını söyledi.

Haco, "Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'nun (SMDK) bir parçası olsak da, anayasa komisyonunda ENKS olarak temsil edilmek ve temsilcilerimizin Kürtlerin haklarını savunmasını istiyoruz" dedi.

Kürtlerin komisyonda "muhalefet temsilcileri" sıfatıyla bulunacağını da kaydeden Haco, şu an için temsilci sayısını belirlemediklerinin altını çizdi.

Soçi'de ocak sonunda yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonucunda anayasa komisyonu kurulması yönünde karar alınmıştı. Komisyon, çalışmalarını Cenevre'de yürütecek.