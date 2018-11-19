Suriye konulu yeni Astana toplantısının tarihi belli oldu

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konusunu görüşmek için Kazakistan'ın başkenti Astana'da 28-29 Kasım tarihlerinde bir araya geleceği açıklandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrahmanov, Türkiye, Rusya ve İran'ın 28-29 Kasım tarihlerinde Suriye konusunu görüşmek için Kazakistan'da bir araya geleceğini açıkladı.

Abdrahmanov, görüşmelere gözlemci olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Ürdün temsilcilerinin davet edildiğini dile getirdi.

Ocak 2017 tarihinden beri taraflar, Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geliyor. Toplantıların onuncusu, Temmuz ayında Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilmişti.

