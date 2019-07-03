Suriye: Karşılık vermeye hazırız

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, İsrail’in Suriye'yi hedef alan füze saldırılarına dönük açıklama yaptı. Mikdad, İsrail'e iki misliyle karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve İran Dışişleri Bakanlığı’nın özel politik konulardan sorumlu Baş Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı arasındaki görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriye'yi hedef alan saldırılara ilişkin, “Suriye her zaman iki misliyle karşılık vermeye hazır” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye’nin, İsrail’in "aracı" olan terör grupları ile mücadele ederek “her yerde İsrail ile savaştığını” kaydeden Mikdad, “İsrail’in bu saldırısının amacı, özellikle Suriye ordusu ve müttefiklerinin zaferleri ışığında araçlarını korumak” dedi.

Halihazırda bölgenin gerilime değil huzura ihtiyacı olduğunun altını çizen Mikdad, “Dünya, BM Güvenlik Konseyi ve BM’nin kendisi, böyle bir gelişmenin tehlikesinin farkına varmalı, çünkü Suriye hakkı olan hakkında susmayacak” diye ekledi.