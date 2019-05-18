Suriye İsrail’in hava saldırılarına karşılık veriyor

Suriye devlet medyası İsrail’in işgal ettiği topraklardan Şam’ın güneyine yönelik hava saldırılarına hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini duyurdu.

Suriye devlet medyası SANA, İsrail’in işgali altındaki topraklardan başkent Şam’ın güneyine yönelik hava saldırılarına hava savunma sistemlerinin karşılık verdiğini duyurdu.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, Suriye hava savunma sistemlerinin Golan Tepeleri’nden ülkenin güneyine doğru fırlatılan bilinmeyen cisimlere karşılık verdiği bildirildi.

Dün de bölgeden atılan bir dizi füzenin Suriye hava savunma sistemleri tarafından havada vurulduğu ve Şam’ın güneyindeki Cermena yakınlarına düştüğü bildirilmişti.