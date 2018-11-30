Suriye: İsrail hava saldırı püskürtüldü, bir uçak imha edildi

Suriye hava savunmasının, ülkenin güneyinde El-Kisva köyü üzerindeki hava sahasında bir İsrail uçağı ile 4 füzeyi vurarak imha ettiği belirtildi. İsrail ordusu iddiaları reddetti.

Suriye devlet televizyonu, Suriye hava savunmasının Şam kırsalındaki el-Kisva köyüne yönelik füze saldırısını başarıyla püskürtmeye devam ettiğini aktardı. Şu ana kadar hiçbir füzenin hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

'SALDIRILAR HEDEFİNE VARAMADAN PÜSKÜRTÜLDÜ'

Devlet televizyonu SANA’nın haberinde “Hava savunmamız, düşman saldırısına karşılık verdi ve başarısız kıldı. Düşman, saldırının yoğunluğuna rağmen hiçbir hedefini gerçekleştiremedi.” İfadelerine yer verildi.

Sputnik’e konuşan Suriye güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Hava savunmamız bir İsrail savaş uçağını ve 4 füzeyi, onlar hedeflerine ulaşmadan vurdu” açıklamasında bulundu.

El-Kisva yakınlarındaki hedeflere yöneltilen tüm füzelerin imha edildiğini aktaran kaynak, “Hava savunmamız, tüm düşman hedefleri büyük bir hassasiyetle vurma yeteneğine sahip” diye konuştu.

İsrail ordusu sözcülüğünden yapılan açıklamada İsrail uçağının düşürüldüğü iddiaları reddedildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BÖLGESİ

Bölgede Suriye ordusunun ve Suriye Bilimsel Araştırma Merkezi'nin çok sayıda tesisinin bulunduğu biliniyor.

İsrail daha önce de ülkenin güneyindeki çeşitli noktalara hava saldırılarında bulunmuş, Suriye'nin "S-300" adlı a-hava savunma sistemini vurmakla tehdit etmişti.