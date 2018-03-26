Suriye: İşgale karşı derhal harekete geçilmeli

Suriye yönetimi, uluslararası toplumu TSK’nın Afrin’den çıkması yönünde acil tedbirler almaya çağırdı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı. Çağrıda "Suriye bir kez daha işgalci Türk güçlerinin ön koşulsuz olarak Suriye derhal topraklarından çıkmasını talep ediyor. Suriye uluslararası toplumdan, Afrin'de yıkım ve kan akışına neden olan ve binlerce sakinini yerinden eden Türk işgaline son vermek için acil eylemler talep ediyor" sözlerine yer verildi.

Türkiye hükümetinin güvenlik amacıyla Afrin'de bulunduğu açıklamalarını kabul etmeyen, Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'deki iktidar parti yöneticilerinin açıklamaları diyelim ki gerçek, bu durumda şu soru ortaya çıkıyor: eğer güvenlik tehdidi yok edildiyse Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi daha neyi bekliyor ve neden, varlığı uluslararası hukukun eşsiz bir ihlali olan güçlerini geri çekmiyor?" ifadelerini kullandı.