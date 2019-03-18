‘Suriye, İran ve Irak istihbarat şefleri Şam’da toplanacak’

Suriye gazetesi El Vatan, Suriye, İran ve Irak istihbarat şeflerinin Şam’da terörle mücadele konulu bir toplantıda bir araya geleceğini yazdı.

Suriye’de El Vatan gazetesi Suriye, İran ve Irak istihbarat servisi başkanlarının Şam’da bir toplantı yapacağını, toplantıda terörle mücadele konusunun ele alınacağını bildirdi.

Gazete toplantının tarihine ilişkin bir bilgiye ve içeriğine ilişkin ayrıntılara yer vermedi.

İran’da Fars haber ajansı da dün yayımladığı bir haberde İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin Şam ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Bakıri, Suriye’de ABD askeri varlığının yasadışı ve kısa süreli olduğuna dikkat çekti.

Şam’ı ziyaret eden Bakıri “Suriye hükümetiyle koordinasyon halinde olmadan bu ülkede bulunan güçler Suriye topraklarını er ya da geç terk edeceklerdir” dedi.

Haberde Bakıri’nin Türkiye’nin askeri gözlem noktalarının bulunduğu İdlib’deki yabancı güçlerin varlığını da yasadışı olarak nitelediği bildirildi.