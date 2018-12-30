‘Suriye, Irak'a topraklarında IŞİD’i vurma izni verdi’

Suriye’nin Irak'a ait savaş uçaklarının IŞİD'i vurmak için hava sahasına girmesine izin verdiği ileri sürüldü. Irak Başbakanı Abdülmehdi bugün yaptığı açıklamada Iraklı bir heyetin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile IŞİD'le mücadele konusunu görüştüğünü söyledi.

Irak’tan bir heyetin Suriye’nin başkenti Şam’da görüşmelerde bulunmasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Irak’a IŞİD hedeflerini vurma izni verdiği ileri sürüldü.

Russia Today’in (RT) Arapça kanalına ismini vermeden konuşan bir Iraklı yetkili, Esad'ın Irak savaş uçaklarının Suriye hava sahasına girerek IŞİD mevzilerini bombalamasına izin verdiğini söyledi. Iraklı yetkili Esad’ın Bağdat’ın hava saldırıları öncesinde Suriyeli yetkilileri bilgilendirmesini şart koştu.

IRAK BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de bugün yaptığı açıklamada, üst düzey güvenlik yetkililerinden oluşan bir heyetin Suriye Devlet Başkanı Esad’ı ziyaret ettiğini belirterek ABD’nin bölgeden çekilmesinin ardından Irak’ın IŞİD’e karşı savaşta daha fazla rol oynayabileceği mesajını verdi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin “karmaşık bir mesele” olduğunu belirtti.

Abdülmehdi “Eğer Suriye’de herhangi bir olumsuz durum olursa bu bizi etkiler. Suriye ile 600 km’lik bir sınıra sahibiz ve IŞİD orada” diye konuştu.

Iraklı heyetin Şam ziyaretinin yalnızca ABD’nin çekilmesinin sonuçlarıyla ilgili olmadığını kaydeden Abdülmehdi ziyaretin aynı zamanda Irak'ın Suriye'de IŞİD’e karşı daha fazla inisiyatif almasını amaçladığını söyledi. Abdülmehdi Suriye ile mevcut işbirliğinin de ilerletilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.