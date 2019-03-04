Suriye: İdlib'den saldırılar karşısında eli kolu bağlı durmayacağız

İdlib'in güneyindeki Hama kırsalında cihatçılar tarafından dün Suriye ordusuna yapılan saldırılarda en az 25 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili gerilimi azalma bölgesindeki ihlallere ve saldırılara karşı 'eli kolu bağlı durmayacakları’nı açıkladı.

Suriye’nin İdlib'in güneyindeki Hama kırsalında cihatçı grupların dün Suriye ordusuna yönelik saldırılarında en az 25 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin raporuna göre Suriye ordusuna yönelik son altı ayın en büyük saldırısında en az 25 asker yaşamını yitirdi.

Saldırının Hurras-ed-Din adlı cihatçı grupla bağlantılı Ensar El Tevhid adlı grup tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, Suriye ordusunun karşılık verdiği saldırıda en az 5 cihatçının da öldüğü ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak SANA haber ajansına yaptığı açıklamada, dün Hama kırsalındaki Massasina'da askeri noktalara planlı bir saldırıda bulunulduğunu belirterek Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi Anlaşması’na atıfla “gerginliği azaltma anlaşmasının” defalarca ihlal edildiğini vurguladı.

Sözkonusu kaynak Suriye ordusunun “teröristlerin ve onların arkasında duranların” saldırılarına devam etmelerini izin vermeyeceklerini, saldırılara karşı eli kolu bağlı durmayacaklarını söyledi. Ordunun saldırılara karşı koymaya hazır olduğunu ifade eden yetkili, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkı olduğunu vurguladı.

SURİYE ORDUSU OPERASYONA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Al Masdar’ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye ordusu gelecek iki hafta içinde ülkenin kuzeyinde İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye ekseninde bir operasyona hazırlanıyor. Haberde Suriye ordusunun operasyonuna Rusya’nın da hava desteği vereceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada, 17 Eylül'de Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatının tamamen uygulanmadığını söylemiş, “Türk partnerlerimizi 17 Eylül 2018 tarihli İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz” ifadesini kullanmıştı.

İdlib’de cihatçı gruplar silahsızlandırılmış bölgeyi terk etmezken bölgenin büyük bölümünün El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam’ın kontrolüne geçtiği biliniyor.

