Suriye: İdlib’de yeni Tora Bora mağaralarına izin vermeyeceğiz

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Caferi, İdlib’de ‘teröristler için yeni Tora Bora mağaraları’nın oluşmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Suriye Ordusu bugün İdlib’deki tampon bölgede bir grup cihatçıya operasyon düzenledi.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Afganistan’daki Tora Bora mağaralarına atıfta bulunarak İdlib’de “teröristler için yeni Tora Bora mağaralarına izin vermeyeceğiz” dedi.

New York’ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Caferi, İdlib’in Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Suriye devletinin topraklarının tamamında kontrolü sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

Caferi, İdlib’in “teröristler için yeni Tora Bora mağaraları” haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ SUÇLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Bazı Batı ülkelerinin İdlib’deki durumla ilgili timsah gözyaşları dökerken bölgedeki sivillere yönelik tehditlerini sürdürdüğünü ve Halep’te sivilleri hedef alan terörist gruplara karşı herhangi bir şey yapmadığını söyleyen Caferi, son olarak Deyrezzor’da 62 sivili öldüren ABD’nin uluslararası koalisyonunun Suriye’de suç işlemeye devam ettiğini ifade etti.

Caferi, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın ABD koalisyonunun Suriye’de işlediği suçları görmezden gelmesine şaşırdıklarını belirtti. Caferi ABD’nin Suriye’de terörist gruplar dışında her şeyi hedef aldığını dile getirdi.

'SURİYE'NİN BM İLE İŞBİRLİĞİ BALTALANMAK İSTENİYOR'

BMGK’yi toplantıya çağıranların, Suriye hükümetiyle BM arasındaki işbirliğini baltalamayı amaçladığını söyleyen Caferi, Suriye hükümetinin BM Suriye Özel Temsilcisiyle ilişkisinin ve BM’nin Cenova müzakerelerine yaklaşımının açık ve olumlu olduğunu ifade etti.

Caferi, Astana ve Soçi görüşmelerinde alınan kararlara da sadık kaldıklarını vurguladı. Caferi Suriye hükümetinin, ülke içi diyalogda BM’nin kolaylaştırıcı rolüne önem verdiğini ancak bu diyalog üzerinde bir gözetime karşı çıktığını dile getirdi.

İDLİB'DE TAMPON BÖLGEDEKİ CİHATÇILARA OPERASYON

Öte yandan Al Masdar’ın haberine göre, Suriye ordusu bugün Hama’nın kuzeyindeki Lahaya kenti yakınlarında cihatçılara karşı büyük bir operasyon düzenledi. Hama-İdlib eksenindeki cihatçıların mevzilerine düzenlenen saldırının İdlib’deki tampon bölgeden Suriye ordusuna yapılan saldırıya karşılık olarak düzenlendiği bildirildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül’de İdlib’de tampon bölge oluşturulması için varılan Soçi Mutabakatı’nda belirtilen süre içinde cihatçıların bölgeden çekilmesi tamamlanmamıştı.