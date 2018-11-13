Suriye: İdlib'de sürecin durmasından Türkiye sorumlu

Türkiye'nin Soçi mutabakatı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, İdlib'de siyasi sürecin bu sebeple durduğunu açıkladı.

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, Soçi görüşmelerinde kabul edilen İdlib muatabakatının tam olarak uygulanamamasında Türkiye’nin rolüne dikkat çekti. Türkiye’nin sorumluluklarını yerine getirmediğinin altını çizen Haydar, kentte siyasi sürecin tıkandığını belirtti.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre Parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, "Bugün itibarıyla İdlib'de ateşkes sürecinden bahsetmek imkansız, zira durum kırılgan ve kritik. Bu sorun, bir dizi hususla bağlantılı" dedi.

'TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR'

Askeri harekatın ertelenmesine rağmen İdlib'de siyasi sürecin şu anda durmuş vaziyette olduğunu belirten Haydar, bunun nedeni olarak Türkiye'nin Soçi anlaşmasında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesini öne sürdü.

Haydar'a göre Moskova, Ankara ile ilişkilere zarar vermemek için Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesini umuyor. Bununla birlikte Rusya yönetimi, İdlib'in Suriye hükümetinin kontrolüne gireceğinden emin ve bu yönde kararlılıkla çalışıyor.

CİHATÇILAR HÂLÂ TAMPON BÖLGEDE

Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib Mutabakatı çerçevesinde oluşturulan Tampon Bölgenin hayata geçmesine rağmen kimi cihatçı gruplar bölgeden çekilmiyor. Türkiye'nin geçtiğimiz aya kadar “terör örgütü” olarak görmediği El Kaide bağlantılı örgütler, mevcut hatlarını daha da güçlendiriyor.