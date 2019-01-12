Suriye: İç sorunlarını gizleyemeyen İsrail, ABD'nin korumasında saldırıyor

İsrail jetleri tarafından dün Şam'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in iç sorunlarının çözümünden kaçmaya çalıştığını ve ABD'nin korumasından istifade ettiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail jetlerinin Şam'a yönelik saldırıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta İsrail'in iç sorunlarının çözümünden kaçmaya çalıştığını ve ABD'nin korumasından istifade ettiğini belirtti.

İsrail jetlerinin Şam'a yönelik füze saldırısının ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Mİlletler'e gönderilen mektupta "Bu hain saldırı, İsrail'in Suriye'deki krizi ve teröristlere karşı yürütülen savaşı uzatma ve kendi ajanları olarak faaliyet gösteren terörist gruplarının geri kalanının moralini yükseltme girişimlerinin çerçevesinde gerçekleşti. Ayrıca bu saldırı, İsrail yönetiminin büyüyen iç sorunlarının çözümünden kaçmaya yönelik bir girişim" ifadelerine yer verildi.

'SALDIRILAR ABD KORUMASININ SONUCU'

Mektupta ayrıca bu tür saldırıların ancak "ABD yönetimi tarafından sağlanan askeri, siyasi koruma ve medya koruması sayesinde" mümkün oldukları vurgulandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'den bir kez daha, İsrail'in yeni saldırılarının önüne geçilmesi için derhal önlem almasını talep etti.

Dün akşam saatlerinde İsrail jetleri başkent Şam'a yönelik hava saldırısında bulunmuş, Suriye hava savunma sistemleri düşman saldırısına karşılık vererek çok sayıda hedefi düşürerek püskürtüştü.