Suriye hükümeti AB diplomatlarının özel vizelerini iptal etti

Suriye hükümeti, başkent Şam'ı düzenli olarak ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) diplomatlarına sınırsız giriş çıkış hakkı tanıyan özel vizeleri iptal etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Şam yolcusu AB diplomatlarına özel vizeleri iptal ettiği, AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu tarafından teyit edildi.

Komisyon'un bir sözcüsü, basın toplantısında, Esad'ın çoklu giriş vizelerini askıya aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Bunun, bizim sahada yürüttüğümüz önemli çalışmalara önemli etkide bulunmasından kaçınmak için elimizden geleni yapacağız."

HER SEFERİNDE VİZE BAŞVURUSU GEREKECEK

Artık diplomatlar, Şam'a her bir ziyaret için yeniden vize başvurusu yapmak zorunda kalacak.

AB yetkilileri, Esad yönetiminin "çoklu vize yasağıyla" Avrupa ülkelerini Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmaya zorlama amacı taşıdığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Şam'a erişim sağlayan çoklu giriş vizeleri için özel izin, ocak ayı başında Suriye hükümeti tarafından hiçbir resmi açıklama yapılmaksızın kaldırıldı.