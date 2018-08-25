'Suriye hava savunması yeni bir saldırıya karşı koyabilecek güçte'

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Suriye hava savunmasının, ordunun kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'yi yeniden vurma hazırlığındaki ABD, İngiltere ve Fransa'ya yanıt verebilecek yetenekte olduğunu belirtti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığını iddia ederek ülkeye yeniden hava saldırısı düzenleme olasılığı gündeme gelirken, Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Suriye hava savunmasının yeni bir saldırıya karşı koyabilecek güçte olduğu yorumunda bulundu.

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin Suriye'yi ikinci kez vurduğu Nisan 2018'deki senaryonun yakın gelecekte tekrarlanabileceğini belirten Korotçenko "Suriye topraklarındaki Rus hava savunma güçleri, Hmeymim ve Tartus’taki Rus askeri tesislerinin, askeri danışmanlarımızın ve uzmanlarımızın güvenliğini sağlayacaktır. Suriye hava savunması da kendi sorumluluk bölgesinde olan şehirleri ve önemli tesisleri koruyabilecek kabiliyettedir" ifadelerini kullandı.

Korotçenko "Teröristlerin eliyle düzenlenen kimyasal silah provokasyonlarıyla Şam'a karşı saldırganlığın haklı çıkarılmaya çalışıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Son derece yıkıcı olan bu faaliyetler Rusya, Türkiye ve İran tarafından Suriye'de uygulanmakta olan barışçıl çözüm politikasını baltalamayı hedefliyor" diye konuştu.