Suriye hava savunması, İsrail'in füze saldırısını püskürttü

Suriye devlet haber ajansı SANA, ülkenin hava savunmasının başkent Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nden dün akşam Suriye topraklarına saldırı düzenlendi.

Sputnik'in Suriye devlet haber ajansı SANA'dan aktardığı habere göre bir Suriyeli askeri yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, Kuneytra yönünden gelen düşman hedefleri gözlemledi ve durdurdu" diye konuştu.

Şam'a fırlatılan füzelerin havada vurulduğu ve şehir yakınlarına düştüğü aktarılırken, şehrin kuzeybatısında şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Bir analist de, İsrail savaş uçaklarının Şam'ın güneyinde ve güneybatısında bulunan İran Devrim Muhafızları Birliği'ne ait iki bölgeyi hedef aldıklarını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, şubat Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu teyit etmişti.