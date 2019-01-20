Suriye hava savunması İsrail saldırısını püskürttü

Suriye devlet medyası, Suriye hava savunmasının İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısını püskürttüğünü duyurdu.

Suriye devlet medyasının açıklamasına göre İsrail hava saldırısı Suriye hava savunması tarafından püskürtüldü.

11 Ocak'ta düzenlenen İsrail hava saldırısının tamamen engellendiği duyurulurken, açıklamaya göre İsrail füzeleri havada imha edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in hava saldırısının arkasında olduğunu doğrulamış, "İran hedeflerini" vurduklarını söylemişti.

SURİYE'NİN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

11 Ocak'taki saldırının ardından İsrail uçakları yeniden Suriye'nin güneyini vurdu.

Suriye hava savunmasının bu saldırıyı da püskürttüğü ve hava saldırısının amacına ulaşamadığı duyuruldu.

İsrail son saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.