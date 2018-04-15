Suriye hava savunması 103 füzeden 71'ini nasıl imha etti?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın ortak saldırısının ardından 103 füzeden 71'inin Suriye hava savunması tarafından imha edilmesi, füzelerin nasıl imha edildiğine dair tartışma başlattı.

ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik tehditlerinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye karşı ortak saldırı gerçekleştirdi.

Sputnik'in aktardığına göre 103 füzeden 71'i havada imha edilirken, füzelerin Suriye hava savunması tarafından nasıl imha edildiği tartışma konusu oldu.

SALDIRIDA KULLANILAN FÜZELER

Saldırıda ABD Donanması, B-1B bombardıman uçağı, F-15 ve F-16 uçaklarının kullanıldığı belirtilirken, gemiden ve havadan atılan seyir füzelerinin Şam ve Humus'taki noktaları hedef aldığı aktarılıyor.

ABD tarafından kullanılan füzeler arasında 450 kilogram ağırlığındaki JASSM seyir füzeleri ve Tomahawk füzeleri bulunduğu aktarılıyor.

İngiltere Hava Kuvvetleri'nin Tornado GR4 saldırı uçakları kullandığı, "Storm Shadow" isimli uzun menzilli havadan karaya füzeler attığı bildiriliyor.

Fransa'nınsa Aquitaine gemisiyle, SCALP seyir füzeleri kullandığı belirtiliyor.

SURİYE ORDUSU SALDIRILARI NASIL DURDURDU?

Füze saldırılarından sonra Rusya Savunma Bakanlığı füzelerin büyük bölümünün durdurulduğunu duyurdu. Suriye medyası yalnızca Şam üzerinde 20 füzenin imha edildiğini açıkladı.

Suriye ordusunun füzeleri imha etmek için modern bir hava savunma sistemi olan Pantsir-S1'in yanı sıra 30 yıldan uzun süredir kullanımda olan Buk, S-125 ve S-200 gibi sistemleri de kullandığı belirtiliyor.

Rusya'nın Suriye'ye 2008-2013 yılları arasında 36 adet Pantsir-S1 verdiği kaydediliyor.

Rus ordusuna göre Suriye hava savunmasının füzeleri düşürmesinde Pantsir sistemi, BuK-M1-2, Muk M-2E, S-125 ve S-200 sistemleri etkili oldu.

Buna karşın Rusya'nın Suriye hava savunmasını güçlendirmek için ülkeye S-300 sistemlerini de vermeyi düşündüğü aktarılıyor.