Suriye Hava Kuvvetleri Duma üzerindeki uçuşlarını durdurdu

Suriye Hava Kuvvetleri, Duma üzerindeki uçuşlara ara verme kararı aldı.

Duma'da kuşatma altındaki İslam Ordusu'yla müzakerelere yeniden başlanılması üzerine Suriye Hava Kuvvetleri bölgedeki uçuşlarına ara verdi.

Al Masdar'a konuşan Suriye askeri kaynakları, uçuşların durduğunu açıkladı.

Buna karşın Suriye ordusu kasabanın güneyinden ilerleyişini sürdürürken, havan saldırılarının devam ettiği bildiriliyor.

İslam Ordusu dün yaptığı açıklamada Suriye ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamış, ABD de iddialara destek verirken Suriye yönetimi iddianın doğru olmadığını açıklayarak bölgede yaşanan şiddetin sorumlusunun İslam Ordusu olduğunu vurgulamıştı.