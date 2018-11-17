Suriye: Golan’ı barışla ya da savaşla geri alacağız

İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgalini kınayan karar tasarısı dün BM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tasarıya sadece İsrail ve ABD karşı çıkarken, Suriye BM temsilcisi Caferi ‘Golan’ı ya barışçıl bir şekilde ya da savaşla geri alacağız’ dedi.

İsrail’in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan “İşgal Altındaki Golan” karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 3. komitesinde oylandı. 150 ülkenin desteğiyle kabul edilen karara yalnızca iki ülke karşı çıktı, 14 ülke çekimser kaldı. Önceki yıllarda yapılan oylamalarda çekimser kalan ABD bu kez karar tasarısına karşı çıktı ve İsrail ile birlikte “hayır” oyu kullandı.

Avustralya, Kamerun, Kanada, Fildişi Sahili, Guatemala, Honduras, Marşal Adaları, Meksika, Mikronezya, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Ruanda ve Togo çekimser kalan ülkeler arasında yer aldı.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan BM Genel Kurulu kararı, İsrail'in Golan'daki bütün eylemlerini uluslararası hukukun ihlali ve geçersiz olarak tanımlıyor.

İSRAİL: ÇEKİLMEYECEĞİZ

Oylamanın ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, “İsrail, Golan'dan çekilmeyecek ve uluslararası toplum bunu kabul etmeli” dedi.

SURİYE: BARIŞLA YA DA SAVAŞLA GERİ ALACAĞIZ

İsrail'in temsilcisine yanıt veren Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ise “Suriye, Golan'ı ya barışçıl bir şekilde ya da savaşla geri alacak” dedi.

Oylama sonucunun BM üyesi ülkelerin çoğunluğunun İsrail’in Golan’ı işgaline karşı olduğunu gösterdiğini söyleyen Caferi, İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunun ortağı olan ABD’nin “hayır” oyu kullanmasının şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Caferi, ABD’yi Genie Enerji, Afek, AES gibi şirketlerin Golan Tepeleri’ndeki petrolü yasadışı olarak sömürmelerine izin vermekle suçladı.

İsrail’in uluslararası kararlara uymayarak Golan’dan çekilmemesinin savaş seçeneğini gündeme getirmesi anlamına geleceğini dile getiren Caferi “Golan’ı ya barış yoluyla ya da savaş yoluyla geri alacağız, İsrail’e mesajımız budur” dedi.

