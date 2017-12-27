Suriye Dışişleri'nden Erdoğan'ın Esad'la ilgili sözlerine yanıt

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus'ta yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı hedef alarak, "Devlet terörü estirmiş bir terörist" şeklindeki ifadelerine Suriye Dışişleri'nden yanıt geldi.

SANA'daki habere göre, Erdoğan'ın sözlerine cevap veren bir Dışişleri yetkilisi, "Erdoğan’ın Suriye ve halkına karşı işlediği katliam ve vahşetleri örtbas etmek amacıyla Türkiye halkı ve kamuoyunu kandırmaya ve asılsız iddialarda bulunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Türkiye’yi büyük bir cezaevine dönüştürdüğünü ifade eden yetkili, Türkiye'de basının yanı sıra kamu özgürlüğünün de Erdoğan tarafından "despotça engellediğine" dikkat çekti.

Erdoğan yönetiminin "sadece Suriye açısından değil, Türkiye ve halkı açısından da facialara yol açabilecek bir politika işlediğini" ifade eden Suriyeli yetkili, söz konusu politikaların deşifre edildiğini belirtti.

Yetkili kaynak açıklamasında, Erdoğan'ın konuşmalarının "inandırıcı olmadığını" da vurguladı.