Suriye Dışişleri Bakanlığı: İsrail saldırılarını ABD'nin desteği mümkün kılıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Şam'a saldırısı kınanırken, İsrail saldırılarını ABD'nin desteğinin mümkün kıldığı söylendi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla İsrail'in Şam'a yaptığı füze saldırısının ABD'nin İsrail'e sınırsız desteğinin kanıtı olduğu belirtildi.

Açıklamada saldırıları ABD'nin desteğinin mümkün kıldığı söylenirken, İsrail'in Suriye'yi çatışmaya çekmeye çalıştığı bildirildi.

Suriye açıklamasında İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı savaşan grupları cesaretlendirmeyi amaçladığı, ancak füzelerin büyük kısmının Suriye hava savunmasınca imha edildiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler'e yapılan açıklamada, BM'den İsrail saldırılarına karşı önlem alması istendi.

ABD ise saldırıların Hizbullah'ı hedeflediğini öne sürüyor.