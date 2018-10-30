Suriye Dışişleri Bakanı'ndan İdlib açıklaması: Silahlı gruplar hala tampon bölgede

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, silahlı grupların İdlib'de oluşturulacak tampon bölgeden ayrılmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muallim'e yanıt verdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Uluslararası Barış Konseyi ve Uluslararası Demokratik Gençlik Federasyonu ile toplantısında İdlib'e yönelik açıklamalarda bulundu.

Muallim, "İdlib anlaşmasında 15-20 kilometre genişliğinde silahsızlandırılmış bölge oluşturulacağına karar verilmişti. Şimdiye kadar teröristler hala ağır silahlarıyla burada duruyor, bu da Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmeye istekli olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Cihatçıların bölgeden çekilmediğini söyleyen Suriyeli bakan, "bu sebeple İdlib hala Türkiye ve Batı tarafından desteklenen teröristlerin kontrolünde" ifadelerini kullandı.

"Tampon bölgede" bulunan cihatçıların, bölgedeki savunmalarını güçlendirdikleri ve olası operasyona karşı hazırlandıkları belirtiliyordu.

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin İdlib hakkındaki Soçi Anlaşması'na uyduğunu" söyleyerek, anlaşmanın ihlal edildiğini kabul etmedi.

Türkiye'ye cihatçıların bölgeden uzaklaştırılması için süre verilmiş, sonrasında bu sürenin uzatılacağı söylenmişti.