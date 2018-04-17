Suriye Devlet Televizyonu'ndan açıklama: Savunma sistemi yanlış alarm verdi

Suriye Devlet Televizyonu, Suriye’nin Humus kentinde gece saatlerinde hava savunma sisteminin yanlış alarm sonucu devreye girdiğini açıkladı.

Suriye Devlet Televizyonu dün gece Humus’ta Şayrat Hava Üssü’ne füze fırlatıldığını duyurmuş, füzelerin kaynağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Bugün yapılan açıklamaya göre de hava savunma sisteminin "yanlış alarm" sonucu devreye girdiği aktarıldı.

Suriye devlet televizyonunun, Suriye’nin Humus şehrindeki Şayrat hava üssüne Pazartesi gecesi geç saatlerde yapılan ikinci bir füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi açıklamasından sonra, Pentagon tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda bu bölgede ABD askeri faaliyeti olmadı” denilmişti. İsrail de konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını aktarmıştı.

