Suriye Demokratik Meclisi, Şam'la müzakereyi kabul etti

YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı olarak bilinen Suriye Demokratik Meclisi, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın diyalog teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlere diyalog çağrısına Suriye Demokratik Meclisi'nden (SDM) olumlu yanıt geldi.

Esad 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti.

SDM tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’de taraflar artık askeri bir yöntemin ve ara bulucu güçler eliyle yapılan pazarlıkların çözüm olmayacağını anladı. Müdahale eden dış güçler de kendi çıkarları doğrultusunda bir tarafı tutuyor. Bu yüzden Suriye halkının kendi kaderini dış güçlerin müdahalesi olmadan tayin edebilmesi için Suriyeli taraflar arasında direkt bir siyasi çözümün esas alınması gerekir" denildi.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Açıklamada yeni bir anayasa çağrısı da yapan DSM şunları kaydetti:

"Suriye hükümeti görüşme kapılarını açma açıklamasını yapınca, biz tereddütsüzce bu yaklaşımı kabul ettik. Yeni bir imkanın sağlanması, Suriye’de akan kanın durdurulması, huzur ortamının sağlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlaması için Suriye hükümetinin Suriye’de taraflar arasında gerçekleşmesi öngörülen görüşmeler hakkındaki açıklamalarını olumlu bulduk. Halkın tüm temsilcilerinin bir araya gelmesi, tek taraflı ve imha siyasetinin son bulması için anlaşma yoluna girilmesinden umutluyuz. Demokratik bir Suriye ve tüm kesimlerin eşitçe temsil edildiği bir anayasanın oluşması için tüm tarafların ortaklaşması gerçekleşmeden Suriye’de çözümün mümkün olmayacağını belirtmek isteriz."

Afrin'in komplo ve gizli anlaşmalarla işgal edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dış güçlerin müdahaleleri Suriye’deki karışıklığa hiçbir çözüm getiremedi. Bazı devletlerin savaşı bitirme ve çözüm iddialarına rağmen Suriyeli yurttaşların kanı akmaya devam etti. Suriye, Astana’da taraflarca egemenlik alanlarına bölündü, demografik değişim gerçekleştirildi ve en başından beri huzurlu olan bazı bölgelerdeki huzur ortamı ortadan kaldırıldı. Huzur ve güvenliğin egemen olduğu ve çok sayıda göçmene ev sahipliği yapan Efrin bölgesi komplo ve gizli anlaşmalarla işgal edildi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü tehlikeye girdi. Efrin’i işgal eden güçler, bölünmeyi dayatıyor, ırkçı ve mezhepsel politikalar izleyerek halkı ayrıştırıyor."

ABD'nin desteklediği SDG'nin Şam ile müzakerelerinde Suriye'de ABD varlığının da gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan SDM'nin bu hamlesinin, ABD ile Türkiye arasından varılan Menbiç'ten YPG'nin çekilmesiyle ilgili anlaşmanın hemen ardından gelmesi dikkat çekiyor.

