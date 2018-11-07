Suriye Demokratik Meclisi: ABD-SDG ortak devriyeleri devam edecek

Suriye Demokratik Meclisi, ABD askerleri ile Suriye Demokratik Güçleri'nin ortak devriyelerinin 'gerginlik bitene kadar' süreceğini açıkladı.

ABD askerleri, Türkiye ile SDG arasında "Kobani bölgesinde yaşanan çatışmaların engellenmesi" amacıyla sınırda zırhlı araçlarla SDG ile ortak devriye turları atıyor.

Sputnik'e konuşan YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi Yöneticisi Gelo İsa, "sınırdaki ortak devriyelerin gerginliğin bitmesine kadar devam edeceğini" belirterek, "ABD'nin konuyla ilgili net bir tavır takınması gerektiğini" söyledi.

‘ABD'NIN TAVRI BELLİ OLMALI'

İsa şöyle devam etti:

"Ortak devriyeler gerginlik bitene kadar sürecek. Sınırdaki durum sakinleşirse devriyeler o zaman biter. Sınırda son yaşanan gelişmelerle ilgili ABD'nin tavrı net olması gerekiyor. Bunu istiyoruz. ABD diyor Türkiye bizim dostumuzdur. Kuzey Suriye de bizim dostumuzdur. Her gün bize yönelik müdahaleler oluyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Konuyla ilgili ABD ile sürekli görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde ABD'nin konuyla ilgili tavrı belli olmalıdır."

‘ABD İLE DAHA ÖNCE ANLAŞMAMIZ VAR’

PYD'nin Kobani Yöneticisi Fethi Mıhemed de şunları söyledi:

"ABD askerleri Tel Abyad doğusu ve kobani batısında devriye turları atıyor. Sınırda devriye turlarının atmasıyla ilgili ABD ile daha önce aramızda anlaşma vardı. Daha önce de sınırda devriye turları atılıyordu ama bu kadar yoğun değildi. Son birkaç gündür yaşanan gelişmelerle ilişkin sınırımızda ABD ile SDG güçleri devriye turları atıyor. Şimdi sınırda her gün ortak devriyeler atılıyor."