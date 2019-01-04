Suriye Demokratik Güçleri'nden Trump'a yalanlama: Böyle bir şey mümkün değil...

Suriye Demokratik Güçleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'İran'a petrol satma' iddiasını yalanlayarak, bunun 'İmkansız olduğunu' savundu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD Başkanı Donald Trump’ın kendilerine yönelttiği "İran’a petrol satma" iddiasını yalanladı. SDG sözcüsü Redur Halil, bu iddianın imkânsız olduğunu savundu.

Iran International sitesine konuşan Halil, “Başkan Trump’ın Kürtlerin İran’a petrol sattığı iddiası iki sebepten ötürü doğru değil. Birincisi, İran bizim komşumuz değil ve onlarla sınırımız yok. Aramızda Irak var, dolayısıyla onlarla petrol ticareti yapamayız. İkincisi, biz sadece iç tüketimimiz için petrol üretiyoruz çünkü rafinerimiz yok. Dolayısıyla Başkan Trump’ın iddialarını reddediyoruz” dedi.

Donald Trump, 2019 yılının ilk kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bizim ortaklarımız olan Kürtler İran’a petrol satıyor” iddiasında bulunmuştu.

Trump "bu petrol satışından memnun olmadığını" belirtip, “Yine de Kürtleri korumak istiyoruz. Fakat Suriye’de sonsuza kadar kalmak istemiyorum” demişti. Trump’ın bu konuşmada Suriye’den çekilme konusunda kesin tarih vermemesi de dikkat çekmişti.