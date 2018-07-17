Suriye Demokratik Güçleri, Suriye hükümetiyle görüşme yapmak istiyor

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye hükümetiyle 'barış görüşmesi' yapmak istediği belirtiliyor.

Suriye Demokratik Güçleri'nden Hikmet Habib, Suriye hükümetiyle müzakere edecek bir ekip kurmakta olduklarını söyledi.

ABD destekli SDG'nin, oluşturacağı müzakere heyetiyle Suriye hükümetiyle "barış anlaşması" yapmaya çalışacağı belirtiliyor.

2015 yılında "IŞİD'le mücadele" için kurulan SDG, ABD'nin yanı sıra Fransa ve diğer Batılı güçlerden de silah desteği ve siyasi destek alıyor.

ABD'nin SDG'ye desteği, Türkiye'nin itirazları sebebiyle sarsıntı yaşamıştı. SDG, Afrin ve Menbiç'te olanların ardından Suriye hükümetiyle temas girişimlerine başlamıştı.

Mayıs ayından beri gündemde olan üst düzey barış görüşmeleri henüz başlamadı.