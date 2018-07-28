Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti görüştü

Suriye Demokratik Meclisi ile Suriye hükümetinin dün gerçekleştirdiği görüşmede Şam'ın 'özerklik' taleplerini kabul etmediği bildiriliyor. Özerk yapıyı 'geçici' olarak nitelendiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ne olursa olsun ABD'nin Suriye'den ayrılmasını istediği biliniyor.

ABD destekli YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi (SDM) aracılığıyla dün Suriye hükümetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. ABD ile Türkiye'nin YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi üzerine yaptığı anlaşmanın ardından gündeme gelen görüşmenin zamanlaması dikkat çekti.

'SURİYE HÜKÜMETİ ÖZERKLİĞİ KABUL ETMİYOR'

SDM’nin kontrol ettiği bölgelerdeki özerkliğini korumayı istediğini aktaran kaynaklara göre Şam yönetiminin bu yöndeki önerileri kabul etmediği belirtiliyor. İlk olarak Mayıs ayında gündeme getirilen görüşmelerle ilgili konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yönetimini "geçici yapılar” olarak nitelemişti. SDM tarafından yapılan yazılı açıklamadaysa “merkezi olmayan ve demokratik bir Suriye için yol haritasının oluşturulması amacıyla tüm alanlarda komiteler oluşturulacağının kararlaştırıldığı” duyuruldu.

RAKKA'NIN İNŞASI İÇİN UZLAŞILDI, TÜRKİYE TEHDİDİNE YOĞUNLAŞILDI

SDM lideri İlham Ahmed’in de içinde bulunduğu heyetin, Suriye hükümetiyle gerçekleştirdiği toplantıda, uzlaşma görüşmelerinin devam etmesinin kararlaştırıldığı ve Suriye’nin kuzeyinde ortak komiteler kurulmasının konuşulduğu belirtildi.

Al Masdar’a konuşan hükümet yetkililerine göre, Rakka’nın geleceğinin de tartışıldığı görüşmede, Suriye yönetiminin Rakka’nın yeniden inşası ve Türkiye’nin ülkenin kuzeyinde oluşturduğu askeri tehdide yoğunlaştığı aktarıldı. Suriye hükümetinin yaptığı açıklamada SDM’nin Rakka’nın batısında bulunan Tabka Barajı'nın onarımı ve bölgenin yeniden inşa edilmesi için planlanan projeleri onayladığı açıklandı.

Esad 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti. Ne olursa olsun ABD'nin ülkesinden gitmesi gerektiğini belirten Esad, "ABD Suriye'den ayrılmalı, ayrılacak" ifadelerini kullanmıştı. Suriye ordusunun, hâlâ cihatçıların elinde bulunan İdlib’e operasyon hazırlığında olduğu bildiriliyor.

2015 yılında "IŞİD'le mücadele" için kurulan SDG, ABD'nin yanı sıra Fransa ve diğer Batılı güçlerden de silah desteği ve siyasi destek alıyor.