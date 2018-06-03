Suriye Cumhurbaşkanı Esad KDHC'yi ziyaret edecek

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek, KDHC lideri Kim Jong Un ile görüşmeyi planladığını duyurdu.

Esad'ın açıklaması KDHC medyası tarafından da duyurulurken, Esad'ın ziyareti KDHC Büyükelçisi ile görüştükten sonra kararlaştırdığı kaydedildi.

Suriye ve KDHC arasında iyi ilişkiler olduğu biliniyor.

KDHC medyasının aktardığına göre Esad, "Suriye hükümeti her zaman olduğu gibi KDHC liderliğinin tüm politikalarını ve önlemlerini destekleyecek ve KDHC'yle ilişkilerini güçlendirip geliştirecek" diye konuştu.