Suriye Cumhurbaşkanı Esad: Batılı ülkelerin saldırısı sadece istikrarsızlık yaratır

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkesine olası saldırıya ilişkin açıklama yaparak, "Batılı ülkelerin saldırısı sadece istikrarsızlık yaratır" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırı planlarına ilişkin konuştu.

Reuters'İn aktardığına göre Esad açıklamasında Batılı ülkelerin saldırısının "yalnızca daha fazla istikrarsızlık yaratacağını" söyledi.

Esad, açıklamasında Suriye'ye yönelik tehditlerin, Suriye ordusunun zafer kazandığı dönemlerde artmasına da dikkat çekti.

ABD'nin Suriye'ye olası hava saldırısına ilişkin uzun dönemli planı olmadığı ve belirgin bir strateji oluşturamadığı Batı basınında da gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı kararı verememesinde strateji eksikliğinin de rol oynadığı kaydediliyor.