Suriye Cumhurbaşkanı Esad: ABD, İsrail, Türkiye işgal güçlerine karşı direnişi destekliyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ABD, Fransa, İsrail ve Türkiye'nin Suriye'deki varlığı için 'işgal güçleri' nitelemesinde bulunarak direniş çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ABD, Fransa, İsrail ve Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına karşı açıklamada bulundu.

Bu ülkeleri "işgal güçleri" olarak niteleyen Esad, "bütün direniş eylemlerini desteklediklerini" duyurdu.

Esad, Suriye'de hükümetin çağrısı sebebiyle bulunan Hizbullah güçleri içinse "savaş uzun sürecek ve bu askeri kuvvetlere ihtiyacımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

İran'ın Suriye'de askeri üssü olmadığını belirten Esad, buna karşın ihtiyaç olması halinde üs kurulabileceğini söyledi.

Beşar Esad, "Biz teröristlere karşı savaşıyoruz ve bu teröristler İngiliz hükümeti, Fransız hükümeti, ABD'liler ve Avrupa'daki ve bölgemizdeki kuklaları tarafından destekleniyor" diye konuştu.