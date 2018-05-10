Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad: Erdoğan Müslüman Kardeşlerle bağlantılı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, "Türklerle Erdoğan arasında ayrım yapmalıyız. Erdoğan, Müslüman Kardeşlerle bağlantılı" diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine konuştu. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları için "işgal" diyen Esad, "Suriye toprağındaki tek bir Türk askeri bile işgal demektir" dedi.

"Bu Türk halkının bizim düşmanımız olduğu anlamına gelmiyor" diyen Esad, "yalnızca bir kaç gün önce Türkiye'den bir siyasi delegasyon buraya geldi" ifadelerini kullandı.

Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin konuşarak, "Türklerle Erdoğan arasında ayrım yapmalıyız. Erdoğan, Müslüman Kardeşlerle bağlantılı. Belki örgütlü değildir ancak o ideolojiye yakın. Buna karanlık ideoloji diyorum" diye konuştu.

'MÜSLÜMAN KARDEŞLER'İN ANA AMACI HÜKÜMETLERİ ELE GEÇİRMEK'

Suriye lideri, "teröristler çeşitli bölgelerin kontrolünü kaybettiklerinde, Türkiye'nin, Batı'nın, Katar'ın ya da Suudi Arabistan'ın isteklerini yerine getiremez hale geldiklerinde birilerinin müdahale etmesi gerekti. Bu noktada Batı tarafından, özellikle de ABD tarafından bu göreve Erdoğan atandı. Müdahale etti ve durumu daha da karmaşıklaştırdı, çünkü bu müdahale olmadan durum çok daha hızlı çözülecekti" dedi.

Beşar Esad, "Müslüman Kardeşler'in her yerde ana amacı İslam'ı kullanarak o ülkenin hükümetini ele geçirmek ve bu şekilde ilişkileri olan çeşitli hükümetler yaratmak" diyerek, Müslüman Kardeşler'in dünyanın her yerinde bu şekilde ağ kurduklarını vurguladı.

Esad, Suriye'de olanlardan "Fransa, İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batı'nın, aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin sorumlu olduğunu" söyledi.