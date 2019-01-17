Suriye, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi davetini reddetti

Suriye, Arap Birliği’nin 19-20 Ocak tarihlerinde Beyrut’ta yapılacak Ekonomik Zirvesi’ne davetini reddetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın başkent Beyrut’ta 19-20 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi’ne davet ettiği Suriye, toplantıya katılmayı reddetti.

Suriye’nin Lübnan Büyükelçisi Ali Abdülkerim, Arap Birliği’nin "Suriye’deki gelişmelere karşı hatalı yaklaşımını henüz terk etmediğini" değerlendirdiklerini belirterek daveti reddettiklerini açıkladı.

Arap Birliği, Kasım 2011’de Suriye’nin üyeliğini askıya almış, birçok Arap ülkesi diplomatlarını ülkeden çekmişti.

Büyükelçi Abdülkerim, Batılı ülkeler ile Arap ülkelerinin ülkeye dönük planlarının başarısız olduğunu ve Suriye’nin askeri ve siyasi bir zafer elde ettiğini vurguladı.

Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye’nin kurucu üyesi olduğu Birliğe yeniden üye olmasının bir konsensüs sağlanması ve itiraz eden bir üye olmaması durumunda mümkün olacağını söyledi.

Gayt “Eğer Arap devletleri Suriye’yi yeniden üyeliğe çağırma konusunda bir konsensüse ulaşırlarsa, Sekretarya olarak bizler ona bu fırsatı sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.